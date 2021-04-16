Шестеркин прокомментировал игру на ноль в матче с «Нью-Джерси»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал свою игру в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:0).

«Очевидно, два шатаута — это здорово, но я факт в том, что этого бы не произошло без ребят. Они падают, блокируют каждый удар, «поедают» шайбы. Без них этого бы никогда не произошло», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин отразил 16 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча. В предыдущей игре с «Дэвилз» российский вратарь также сыграл на ноль.

«Рейнджерс» с 48 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 34 очками — на седьмой строчке.