Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Коламбус» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов стал первой звездой встречи. На его счету 2 гола и одна голевая передача.

Второй звездой признан защитник Миро Хейсканен, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Джейми Бенн, показатель полезности которого составил «+3».