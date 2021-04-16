Гурьянов стал первой звездой матча «Даллас» — «Коламбус»
06:42
Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Коламбус» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.
Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов стал первой звездой встречи. На его счету 2 гола и одна голевая передача.
Второй звездой признан защитник Миро Хейсканен, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Джейми Бенн, показатель полезности которого составил «+3».
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