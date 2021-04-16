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Гурьянов стал первой звездой матча «Даллас» — «Коламбус»

06:42
16 апреля. «Даллас» — «Коламбус» — 4:1. Денис Гурьянов празднует гол. Фото nhl.com
16 апреля. «Даллас» — «Коламбус» — 4:1. Денис Гурьянов празднует гол. Фото nhl.com
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Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Коламбус» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов стал первой звездой встречи. На его счету 2 гола и одна голевая передача.

Второй звездой признан защитник Миро Хейсканен, забросивший одну шайбу. Замкнул тройку форвард Джейми Бенн, показатель полезности которого составил «+3».

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