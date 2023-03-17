Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (4:2).

Второй звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Третьей звездой стал форвард Тайлер Мотт, забивший один гол.