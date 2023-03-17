Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (4:2).
Второй звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.
Возглавил тройку нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Третьей звездой стал форвард Тайлер Мотт, забивший один гол.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|69
|33
|36
|73
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|66
|21
|45
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|67
|40
|27
|89
|3
|Тампа-Бэй
|69
|41
|28
|88
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|67
|33
|34
|72
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|68
|37
|31
|87
|2
|Миннесота
|68
|39
|29
|86
|3
|Колорадо
|66
|38
|28
|82
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|67
|29
|38
|63
|7
|Аризона
|68
|25
|43
|61
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|68
|39
|29
|87
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|68
|30
|38
|74
|6
|Ванкувер
|66
|29
|37
|63
|7
|Анахайм
|68
|22
|46
|54
|8
|Сан-Хосе
|68
|19
|49
|51
Результаты / календарь
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21.03
22.03
|17.03
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|4 : 2
|17.03
|02:00
|
Флорида – Монреаль
|9 : 5
|17.03
|02:00
|
Оттава – Колорадо
|4 : 5
|17.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|3 : 4 Б
|17.03
|03:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|1 : 2
|17.03
|03:00
|
Виннипег – Бостон
|0 : 3
|17.03
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|- : -
|17.03
|05:00
|
Аризона – Ванкувер
|- : -
|17.03
|05:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|17.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Сиэтл
|- : -
|17.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|129
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|66
|100
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|68
|56
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|66
|44
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25
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