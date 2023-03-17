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Сегодня, 06:05

Шестеркин признан второй звездой матча «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Питтсбург» (4:2).

Второй звездой встречи признан российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин. 27-летний россиянин отразил 25 из 27 бросков по своим воротам.

Возглавил тройку нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер, который оформил дубль. Третьей звездой стал форвард Тайлер Мотт, забивший один гол.

Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 68 44 24 95
3 Рейнджерс 68 39 29 88
4 Питтсбург 68 34 34 78
5 Айлендерс 70 35 35 78
6 Вашингтон 69 33 36 73
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 66 21 45 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 67 40 27 89
3 Тампа-Бэй 69 41 28 88
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 67 33 34 72
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 68 37 31 87
2 Миннесота 68 39 29 86
3 Колорадо 66 38 28 82
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 67 29 38 63
7 Аризона 68 25 43 61
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 68 39 29 87
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 68 30 38 74
6 Ванкувер 66 29 37 63
7 Анахайм 68 22 46 54
8 Сан-Хосе 68 19 49 51
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17.03 02:00
Рейнджерс – Питтсбург
 4 : 2
17.03 02:00
Флорида – Монреаль
 9 : 5
17.03 02:00
Оттава – Колорадо
 4 : 5
17.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 4 Б
17.03 03:00
Нэшвилл – Чикаго
 1 : 2
17.03 03:00
Виннипег – Бостон
 0 : 3
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Эдмонтон – Даллас
 - : -
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Аризона – Ванкувер
 - : -
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Вегас – Калгари
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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Никита Кучеров

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Тампа-Бэй

 68 96
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 68 56
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 66 46
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 66 44
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Петр Кочетков

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Каролина

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