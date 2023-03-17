Кузьменко забросил 34-ю шайбу за сезон в НХЛ

«Аризона» и «Ванкувер» сыграли первый период в матче регулярного чемпионата НХЛ. Счет равный — 1:1.

На 6-й минуте встречи российский нападающий «Кэнакс» Андрей Кузьменко открыл счет. Для 27-летнего россиянина эта шайба стала 34-й в нынешнем сезоне.