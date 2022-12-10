Шестеркин признан второй звездой матча «Колорадо» — «Рейнджерс», Георгиев — третьей

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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Колорадо» — «Рейнджерс» (1:2 Б).

Третьей звездой встречи признан российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев. 26-летний россиянин отразил 28 из 29 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. 26-летний россиняин сделал 41 сэйв и пропустил одну шайбу.

Возглавил тройку нападающий Мика Зибанежад, ставший автором победного буллита.