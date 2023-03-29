Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус», Панарин — второй

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Коламбус» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский форвард Артемий Панарин. На его счету гол и голевая передача.

Замкнул тройку Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка.