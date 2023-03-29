Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус», Панарин — второй
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Коламбус» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.
Первой звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал российский форвард Артемий Панарин. На его счету гол и голевая передача.
Замкнул тройку Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|47
|25
|103
|2
|Нью-Джерси
|74
|46
|28
|100
|3
|Рейнджерс
|74
|44
|30
|98
|4
|Айлендерс
|75
|38
|37
|85
|5
|Питтсбург
|73
|36
|37
|82
|6
|Вашингтон
|74
|34
|40
|76
|7
|Филадельфия
|72
|28
|44
|68
|8
|Коламбус
|73
|23
|50
|53
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|73
|57
|16
|119
|2
|Торонто
|73
|44
|29
|97
|3
|Тампа-Бэй
|74
|42
|32
|90
|4
|Флорида
|74
|36
|38
|79
|5
|Баффало
|73
|35
|38
|77
|6
|Оттава
|74
|36
|38
|77
|7
|Детройт
|72
|31
|41
|71
|8
|Монреаль
|74
|30
|44
|66
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|74
|43
|31
|95
|2
|Колорадо
|73
|44
|29
|94
|3
|Даллас
|73
|39
|34
|92
|4
|Виннипег
|74
|41
|33
|85
|5
|Нэшвилл
|72
|36
|36
|80
|6
|Сент-Луис
|73
|33
|40
|72
|7
|Аризона
|75
|27
|48
|67
|8
|Чикаго
|73
|24
|49
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|73
|46
|27
|98
|2
|Лос-Анджелес
|73
|43
|30
|96
|3
|Эдмонтон
|74
|42
|32
|93
|4
|Сиэтл
|73
|40
|33
|88
|5
|Калгари
|74
|33
|41
|81
|6
|Ванкувер
|73
|34
|39
|73
|7
|Анахайм
|74
|23
|51
|56
|8
|Сан-Хосе
|73
|19
|54
|53
Результаты / календарь
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31.03
1.04
2.04
3.04
|29.03
|02:00
|
Филадельфия – Монреаль
|- : -
|29.03
|02:00
|
Рейнджерс – Коламбус
|6 : 2
|29.03
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|7 : 4
|29.03
|02:00
|
Бостон – Нэшвилл
|1 : 2
|29.03
|02:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|0 : 4
|29.03
|03:00
|
Сент-Луис – Ванкувер
|- : -
|29.03
|03:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|29.03
|04:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|29.03
|05:00
|
Вегас – Эдмонтон
|- : -
|29.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|140
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|114
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|74
|102
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|60
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|73
|51
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|73
|48
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|44
|1.92
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|34
|1.97
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|32
|2.21
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