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Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Коламбус», Панарин — второй

Евгений Козинов
Корреспондент
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29 марта. «Рейнджерс» — «Коламбус» — 6:2. Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Коламбус» (6:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой признан российский голкипер Игорь Шестеркин. Он отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал российский форвард Артемий Панарин. На его счету гол и голевая передача.

Замкнул тройку Мика Зибанежад, набравший 2 (1+1) очка.

29&nbsp;марта. &laquo;Рейнджерс&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Коламбус&raquo;&nbsp;&mdash; 6:2. «Рейнджерс» одержали победу над «Коламбусом». Панарин и Тарасенко забросили по шайбе
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 72 47 25 103
2 Нью-Джерси 74 46 28 100
3 Рейнджерс 74 44 30 98
4 Айлендерс 75 38 37 85
5 Питтсбург 73 36 37 82
6 Вашингтон 74 34 40 76
7 Филадельфия 72 28 44 68
8 Коламбус 73 23 50 53
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 73 57 16 119
2 Торонто 73 44 29 97
3 Тампа-Бэй 74 42 32 90
4 Флорида 74 36 38 79
5 Баффало 73 35 38 77
6 Оттава 74 36 38 77
7 Детройт 72 31 41 71
8 Монреаль 74 30 44 66
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 74 43 31 95
2 Колорадо 73 44 29 94
3 Даллас 73 39 34 92
4 Виннипег 74 41 33 85
5 Нэшвилл 72 36 36 80
6 Сент-Луис 73 33 40 72
7 Аризона 75 27 48 67
8 Чикаго 73 24 49 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 73 46 27 98
2 Лос-Анджелес 73 43 30 96
3 Эдмонтон 74 42 32 93
4 Сиэтл 73 40 33 88
5 Калгари 74 33 41 81
6 Ванкувер 73 34 39 73
7 Анахайм 74 23 51 56
8 Сан-Хосе 73 19 54 53
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Филадельфия – Монреаль
 - : -
29.03 02:00
Рейнджерс – Коламбус
 6 : 2
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Детройт – Питтсбург
 7 : 4
29.03 02:00
Бостон – Нэшвилл
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Тампа-Бэй

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Бостон

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