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Сегодня, 05:03

Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 14-й минуте второго периода счет стал 5:2.

Голом отметился российский форвард Павел Бучневич. Для него этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сент-Луис Блюз
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