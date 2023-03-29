Бучневич забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Сент-Луис» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера». На 14-й минуте второго периода счет стал 5:2.
Голом отметился российский форвард Павел Бучневич. Для него этот гол стал 25-м в нынешнем сезоне НХЛ.
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