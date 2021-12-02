Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Шестеркин признан первой звездой матча «Рейнджерс» — «Филадельфия»

06:00
Теги:

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Джейкоб Труба, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку лучших нападающий Каапо Какко, сделавший две голевые передачи.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
Украина обвинила РФ и ФРГ в специальном «затягивании» ввода СП-2
0