Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Филадельфия» (4:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский вратарь Игорь Шестеркин. Он отразил 33 из 34 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан защитник Джейкоб Труба, который забросил одну шайбу. Замкнул тройку лучших нападающий Каапо Какко, сделавший две голевые передачи.