«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси». Панарин забросил шайбу и Шестеркин сделал 32 сэйва
05:14
«Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси» в контрольном матче НХЛ — 6:2.
В составе победителей голом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Голкипер Игорь Шестеркин отразил 32 из 34 бросков по своим воротам.
Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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