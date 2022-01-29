«Рейнджерс» вывели из обращения номер Лундквиста

«Рейнджерс» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» вывели из обращения номер бывшего вратаря Хенрика Лундквиста. Под своды арены был поднят свитер с номером 30.

Перед игрой прошла торжественная церемония, в которой принял участие непосредственно 39-летний швед. Он с 2005 по 2020 год выступал за «Рейнджерс».

Перед началом сезона-2020/21 Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», но так и не сыграл за «Кэпиталз» из-за проблем с сердцем.