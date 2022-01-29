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Сегодня, 05:17

«Рейнджерс» вывели из обращения номер Лундквиста

Евгений Козинов
Корреспондент
Хенрик Лундквист.
Фото Twitter

«Рейнджерс» перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» вывели из обращения номер бывшего вратаря Хенрика Лундквиста. Под своды арены был поднят свитер с номером 30.

Перед игрой прошла торжественная церемония, в которой принял участие непосредственно 39-летний швед. Он с 2005 по 2020 год выступал за «Рейнджерс».

Перед началом сезона-2020/21 Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном», но так и не сыграл за «Кэпиталз» из-за проблем с сердцем.

Хенрик Лундквист
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 44 27 17 61
2 Каролина 40 29 11 60
3 Рейнджерс 45 28 17 60
4 Вашингтон 44 23 21 55
5 Коламбус 41 19 22 39
6 Айлендерс 36 15 21 36
7 Нью-Джерси 42 15 27 35
8 Филадельфия 43 13 30 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 44 30 14 65
2 Тампа-Бэй 44 29 15 63
3 Торонто 39 26 13 55
4 Бостон 40 24 16 51
5 Детройт 44 19 25 44
6 Баффало 42 13 29 33
7 Оттава 37 13 24 30
8 Монреаль 42 8 34 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 41 30 11 63
2 Нэшвилл 45 27 18 58
3 Сент-Луис 43 26 17 57
4 Миннесота 39 26 13 55
5 Даллас 40 22 18 46
6 Виннипег 40 17 23 41
7 Чикаго 43 16 27 39
8 Аризона 41 10 31 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 44 25 19 53
2 Анахайм 46 22 24 52
3 Лос-Анджелес 44 22 22 50
4 Калгари 39 20 19 46
5 Сан-Хосе 43 22 21 46
6 Эдмонтон 39 21 18 44
7 Ванкувер 43 19 24 43
8 Сиэтл 43 14 29 32
Результаты / календарь
19.01
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22.01
23.01
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
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1.02
2.02
3.02
29.01 03:00
Питтсбург – Детройт
 2 : 3 Б
29.01 04:00
Рейнджерс – Миннесота
 2 : 3
29.01 04:30
Чикаго – Колорадо
 4 : 6
29.01 05:00
Аризона – Бостон
 - : -
29.01 05:00
Даллас – Вашингтон
 - : -
29.01 20:30
Оттава – Анахайм
 - : -
29.01 21:00
Филадельфия – Лос-Анджелес
 - : -
29.01 22:00
Айлендерс – Сиэтл
 - : -
29.01 23:00
Сент-Луис – Виннипег
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 59
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 44 59
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 58
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 45 31
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 44 29
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 39 29
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 14 1.81
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 29 2.08
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 27 2.1
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