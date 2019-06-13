Шенн с передачи Тарасенко забросил третью шайбу "Бостону". Видео

"Сент-Луис" забросил третью шайбу "Бостону" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли. На 12-й минуте третьего периода Брэйден Шенн с передачи россиянина Владимира Тарасенко поразил ворота соперника. Для российского хоккеиста это 6-я результативная передача в этом плей-офф.
BRAYDEN SCHENN HAS MADE IT 3-0!!!! #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/5E9mmD4xON— St. Louis Blues (@StLouisBlues) 13 июня 2019 г.
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