Шат-аут Риттиха принес «Калгари» победу над «Ванкувером», «Анахайм» обыграл «Сан-Хосе»

«Калгари» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Ванкувер» — 3:0. Первой звездой встречи стал голкипер «огоньков» Давид Риттих, отразивший 34 броска из 34. Джонни Годро набрал 3 (1+2) очка.

В параллельной встрече «Анахайм» дома обыграл «Сан-Хосе» — 3:1. У форварда «акул» Данила Юртайкина бросок в створ и силовой прием за 14.27 на льду (1.12 — в большинстве).

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Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: Линдхольм — 1 (Годро), 13:50 — 1:0. Монахэн — 2 (Годро, Джиордано), 21:10 — 2:0. Годро — 2 (п.в.), 58:59 — 3:0.

Вратари: Риттих — Маркстрем (57:37 — 58:59).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 30 (10+14+6) — 34 (11+5+18).

Наши: — - -.

6 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

«Анахайм» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Дель Зотто — 1 (Каше), 3:38 — 1:0. Кутюр — 1 (Э. Карлссон, Диллон), 25:44 — 1:1. Гецлаф — 1 (Каше, Линдхольм), 26:51 — 2:1. Хенрик — 1, 38:48 — 3:1.

Вратари: Гибсон — Делл.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 33 (12+10+11) — 36 (7+15+14).

Наши: — - Юртайкин (14.27/1/0).

6 октября. Анахайм. Honda Center.

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