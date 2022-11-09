Североамериканский журналист объяснил грубость Капризова ответом на грязную игру

Известный хоккейный журналист Эллиотт Фридман объяснил возможную причину грубости форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса».

По мнению Фридмана, Капризов был недоволен агрессивной игрой защитника «Кингз» Дрю Даути, а также стычками перед матчем.

Капризов получил матч-штраф за неспортивное поведение — 25-летний россиянин в конце второго периода ударил клюшкой Даути по плечу и попал по лицу.