Сергей Бобровский: «Ни в одном сезоне НХЛ у меня не было легкой жизни»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что каждый сезон в НХЛ испытывал трудности. Ранее он выступал за «Филадельфию» и «Коламбус».

-Это мой 10-й год, и ни в одном сезоне НХЛ у меня не было легкой жизни, — приводи слова Бобровского российская версия официального сайта НХЛ. — Это не зависело от того, переходил ли я в другой клуб, работал ли на одном и том же месте. Сезон в НХЛ очень тяжелый, и в нее всегда бывают вызовы.

Не думаю, что какой-нибудь вратарь может сказать в сентябре: «Я готов на сто процентов к новому сезону НХЛ и проведу его великолепно». Это хорошая лига, и в ней выступают много классных игроков. Несмотря ни на что, вы столкнетесь с трудностями. И должны быть к этому готовы.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков