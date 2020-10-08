Сергачев хочет играть за «Тампу-Бэй» до конца карьеры

Защитник «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев заявил, что готов провести в клубе всю карьеру. В прошлом сезоне он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли. Также россиянин похвалил своего соотечественника и партнера по команде Никиту Кучерова.

«Много было хейта в сторону Никиты в последние несколько лет, — сказал Сергачев в эфире «Матч ТВ». — Это было ожидаемо, что человек возьмет Кубок и покажет всему миру, как он хотел выиграть. Он молодец.

Мой приоритет — играть в «Тампе», пока не закончу с хоккеем, до 40 лет, до старости. Готов играть за команду до конца карьеры. Готов ли ужаться по деньгам? Это уже агентские дела. Пока ничего не могу сказать. Надеюсь, что мы подпишемся.

Джон Купер — нестандартный тренер. Он всегда с командой, никогда психологически не напрягает. Очень сильный специалист».

22-летний россиянин в прошлом сезоне провел 70 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 34 (10+24) очка. В плей-офф у него 25 матчей и 10 (3+7) очков.