Форвард «Ванкувера» Кузьменко забросил восьмую шайбу в сезоне

Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Форвард открыл счет в середине второго периода. Эта шайба стала для 26-летнего россиянина шестой в сезоне-2022/23. Всего на его счету 14 (8+6) очков в 18 матчах.

Кузьменко проводит первый сезон в НХЛ. Он перешел в «Ванкувер» в июне 2022 года.