«Сент-Луис» собирается обменять защитника Данна

«Сент-Луис» изучает варианты обмена защитника Винса Данна, информирует TSN.

Перед началом нынешнего сезоне 24-летний игрок обороны заключил контракт на год с зарплатой в 1,875 миллиона долларов. На старте регулярки он провел 6 матчей и набрал 2 (1+1) очка.

Данн был выбран «Блюз» на драфте-2015 под общим 56-м номером. Всего в лиге он провел 230 матчей и набрал 84 (27+57) очков. Вместе с командой он выигрывал Кубок Стэнли.