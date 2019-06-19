"Сент-Луис" сделал Барбашеву предложение по контракту

"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту. С 1 июля российский форвард может стать ограниченно свободным агентом.

- Мы сделали ему квалификационное предложение, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова гендиректора "Блюз" Дуга Армстронга. - Я поговорил с его агентом, и мы вернемся к этому на следующей неделе. Мы ожидаем, что подпишем с ним контракт.

В 80 матчах регулярного сезона Барбашев набрал 26 (14+12) очков. В 25 играх плей-офф он записал на свой счет 6 (3+3) очков и помог команде выиграть первый в истории Кубок Стэнли.