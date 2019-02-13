"Сент-Луис" разгромил "Нью-Джерси" благодаря 3 очкам Барбашева и 2 очкам Тарасенко

"Сент-Луис" на своем льду выиграл у "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (8:3). Это 7-я подряд победа "Блюз".

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев оформил дубль и сделал одну голевую передачу, а его одноклубник и соотечественник Владимир Тарасенко отметился двумя голевыми передачами.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Нью-Джерси" - 8:3 (3:1, 3:0, 2:2)

Голы: Пьетранджело - 7 (Шенн, Тарасенко), 5:08 - 1:0. Барбашев - 7 (Томас), 6:41 - 2:0. Заха - 11 (Агостино), 10:30 - 2:1. Шворц - 4 (Бортуццо, Бозак), 15:47 - 3:1. О`Райлли - 21 (Шенн), 20:30 - 4:1. Макичерн - 3 (Пьетранджело, Барбашев), 26:11 - 5:1. Бозак - 9 (Парэйко, Марун), 35:20 - 6:1. Пьетранджело - 8 (Тарасенко, О`Райлли), 40:45 - 7:1. Палмиери - 24 (бол., Хишир, Батчер), 48:01 - 7:2. Барбашев - 8 (мен., Стин, Парэйко), 49:25 - 8:2. Мюллер - 1, 52:44 - 8:3.

Вратари: Биннингтон - Кинкейд.

Штраф: 6 - 16.

Броски: 39 (20+11+8) - 23 (6+5+12).

Наши: Барбашев (13.07/4/+3), Тарасенко (15.10/2/+3) - -.

13 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.