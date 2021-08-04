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«Сент-Луис» подписал новый контракт с Джорданом Кайру

07:49
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Нападающий Джордан Кайру подписал новый контракт с «Сент-Луисом», сообщает официальный сайт клуба.

Срок соглашения рассчитан на два года. Средняя зарплата составит 2,8 миллиона долларов в год.

В прошедшем сезоне НХЛ 23-летний Кайру провел 55 игр в регулярном чемпионате и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф он сыграл 4 матча и забил 1 гол.

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Иван Шитик все материалы автора

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