Генменеджер «Чикаго» высказался о возможном возвращении Тэйвза

Генеральный менеджер «Чикаго» Стэн Боумен высказался о возможном возвращении капитана команды Джонатана Тэйвза, который пропустил минувший сезон из-за болезни.

«Могу повторить ответ, который я вам дал пару дней назад: мы надеемся, что он продолжит восстановление, будет тренироваться и почувствует себя лучше. С тех пор ничего не изменилось. Ему через многое пришлось пройти, поэтому мы не знаем, когда это может случиться. Но сегодня я говорю вам, что все идет хорошо, и мы смотрим вперед с оптимизмом.

Посмотрите на нашу центральную линию: возвращается Джонатан Тэйвз, Кирби Дак проведет третий сезон, к нам присоединился Тайлер Джонсон. Эти три игрока позволяют нам сформировать очень крепкий фундамент команды», — цитирует Боумена русскоязычный сайт НХЛ.

В сезоне-2019/20 Тэйвз набрал 60 (18+42) очков в 70 матчах. В плей-офф отметился 9 (5+4) баллами в 9 играх.