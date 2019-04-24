"Сан-Хосе" вышел во второй раунд Кубка Стэнли после нереального камбэка в седьмом матче с "Вегасом"

"Сан-Хосе" выиграл серию первого раунда Кубка Стэнли, в седьмом матче в овертайме обыграв "Вегас" со счетом 5:4.

"Шаркс" в третьем периоде удалось совершить невероятный камбэк. Команда, уступая со счетом 0:3, в течение 4 минут забросила 4 шайбы. Такое стало возможным после матч-штрафа Коди Икина.

"Вегасу" удалось сравнять счет на последней минуте основного времени усилиями Джонатана Маршессо.

Победный гол в овертайме забил Барклай Гудроу.

За выход в финал Западной конфкеренции "Сан-Хосе" поборется с "Колорадо".