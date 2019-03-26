"Сан-Хосе" уступил "Детройту" и потерпел шестое поражение подряд

"Детройт" переиграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:2.

В составе победителей отличились Дилан Ларкин, Андреас Атанасиу и Кристофер Эн. За "Шаркс" шайбы забросили Эвандер Кейн и Томаш Хертл.

"Сан-Хосе" проиграл шестую игру подряд.

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"Сан-Хосе Шаркс" - "Детройт Ред Уингз" - 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Ларкин - 28 (Манта, Бертуцци), 0:38 - 0:1. Атанасиу - 29 (Хирозе), 35:37 - 0:2. Эн - 3 (мен., Гленденинг, Хелм), 48:35 - 0:3. Кейн - 28 (бол., Торнтон, Хед), 48:55 - 1:3. Хертл - 33 (Майер, Лабанк), 59:55 - 2:3.

Вратари: Джонс (57:56) - Бернье.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 40 (11+12+17) - 23 (10+8+5).

Наши: - - -.

26 марта. Сан-Хосе. SAP Center.

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