«Торонто» обыграл «Сан-Хосе», у Семенова и Барабанова «-1»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Вильям Нюландер, Уэйн Симмондс, Остон Мэттьюс и Джон Таварес, у «Шаркс» шайбу забросил Ник Бонино.

Форвард «Торонто» Кирилл Семенов и форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Торонто» с 29 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на десятой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Торонто» — 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Голы: Нюландер — 9 (Таварес, Райлли), 0:32 — 0:1. Бонино — 2 (Грегор, Карлссон), 4:44 — 1:1. Симмондс — 2 (Кампф, Ритчи), 5:16 — 1:2. Мэттьюс — 9 (Бантинг, Лильегрен), 24:57 — 1:3. Таварес — 10 (бол., Нюландер, Марнер), 30:44 — 1:4.

Вратари: Раймер (Хилл, 30:44) — Уолл.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 35 (8+11+16) — 33 (10+11+12).

Наши: Барабанов (16.17/3/-1) — Семенов (8.35/0/-1).

27 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.