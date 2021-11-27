Павелски стал 10-м игроком, родившимся в США, которому удалось забросить 400 шайб в НХЛ

Форвард «Далласа» Джо Павелски оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:1).

37-летний хоккеист забросил 400 шайб за карьеру в НХЛ, став 10 игроком, родившимся в США, которому удалось достигнуть этой отметки. Для этого ему понадобилось 1 104 матча. 406 шайб забросил Джон Леклэр, 410 шайб у Патрика Кейна. Лидирует среди родившихся в США Майк Модано — 561 гол.

В текущем сезоне Павелски провел 18 матчей, в которых набрал 12 (6+6) очков.