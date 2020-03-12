«Сан-Хосе» потерпел четвертое поражение кряду

«Чикаго» выиграл у «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:2). Для «Шаркс» это поражение стало четвертым кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сан-Хосе» — 6:2 (0:1, 3:0, 3:1)

Голы: Кейн — 26 (бол., Торнтон, Майер), 10:49 — 0:1. Кит — 3 (бол., Тэйвз, Дебринкэт), 24:33 — 1:1. Кейн — 32 (бол., Дебринкэт, Кит), 36:33 — 2:1. Саад — 21 (Дебринкэт, Тэйвз), 37:58 — 3:1. Нюландер — 10 (Стром), 41:31 — 4:1. Майер — 22 (Кейн), 46:39 — 4:2. Кейн — 33 (Куккук, Нюландер), 56:19 — 5:2. Кубалик — 30 (Дак), 58:03 — 6:2.

Вратари: Кроуфорд — Делл (59:50).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 45 (14+17+14) — 36 (15+10+11).

Наши: — - Кныжов (11.36/0/-1).

12 марта. Чикаго. United Center.