«Ванкувер» победил «Даллас», у Михеева голевая передача
«Ванкувер» дома обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:0.
У «Кэнакс» отметились Пиус Зутер и Элиас Петтерссон. Голевая передача на счету россиянина Ильи Михеева.
«Ванкувер» с 17 очками поднялся на второе место турнирной таблицы «Запада». «Даллас» с 15 очками опустился на 4-е место.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Даллас» — 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Голы: Сутер — 2 (Джошуа, Суси), 24:21 — 1:0. Петтерссон — 6 (Гронек, Михеев), 35:54 — 2:0.
Вратари: Демко — Эттингер.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 28 (8+14+6) — 27 (13+5+9).
Наши: Кузьменко (16.31/0/+1), Михеев (15.18/1/+1) — Дадонов (12.57/1/-2).
5 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|11
|8
|3
|17
|2
|Каролина
|12
|7
|5
|14
|3
|Нью-Джерси
|10
|6
|4
|13
|4
|Айлендерс
|10
|5
|5
|13
|5
|Вашингтон
|10
|5
|5
|11
|6
|Филадельфия
|12
|5
|7
|11
|7
|Коламбус
|11
|4
|7
|10
|8
|Питтсбург
|10
|4
|6
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|11
|9
|2
|19
|2
|Детройт
|12
|7
|5
|15
|3
|Тампа-Бэй
|11
|5
|6
|13
|4
|Торонто
|11
|5
|6
|12
|5
|Монреаль
|11
|5
|6
|12
|6
|Баффало
|12
|6
|6
|12
|7
|Флорида
|10
|5
|5
|11
|8
|Оттава
|10
|4
|6
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|10
|7
|3
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Виннипег
|11
|5
|6
|12
|4
|Сент-Луис
|10
|5
|5
|11
|5
|Аризона
|11
|5
|6
|11
|6
|Нэшвилл
|11
|5
|6
|10
|7
|Миннесота
|11
|4
|7
|10
|8
|Чикаго
|10
|4
|6
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Ванкувер
|11
|8
|3
|17
|3
|Лос-Анджелес
|11
|7
|4
|16
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|12
|4
|8
|10
|6
|Калгари
|11
|3
|8
|7
|7
|Эдмонтон
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|11
|0
|11
|1
|5.11
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Торонто – Баффало
|4 : 6
|5.11
|02:00
|
Сент-Луис – Монреаль
|6 : 3
|5.11
|02:00
|
Вашингтон – Коламбус
|2 : 1
|5.11
|02:00
|
Детройт – Бостон
|5 : 4
|5.11
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|3 : 4 ОТ
|5.11
|02:30
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|0 : 5
|5.11
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|5 : 2
|5.11
|03:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 4 Б
|5.11
|05:00
|
Сан-Хосе – Питтсбург
|2 : 10
|5.11
|05:00
|
Сиэтл – Калгари
|3 : 6
|5.11
|05:00
|
Вегас – Колорадо
|- : -
|5.11
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|2 : 0
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|11
|20
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|10
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|10
|18
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|11
|11
|
|
Трэвис Конекны
Филадельфия
|12
|9
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|12
|9
|И
|КН
|
|
Иван Просветов
Колорадо
|2
|0.88
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38