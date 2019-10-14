«Сан-Хосе» обыграл «Калгари», Кутюр и Хертл набрали по 2 очка

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 3:1. В составе победителей по 2 очка набрали Логан Кутюр (0+2) и Томаш Хертл (1+1). Данил Юртайкин не попал в состав.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Голы: Майер — 1 (Кутюр, Марло), 3:04 — 1:0. Лабанк — 2 (Хертл, Э. Карлссон), 10:13 — 2:0. Линдхольм — 3 (Броди), 26:43 — 2:1. Хертл — 1 (мен., Кутюр), 38:08 — 3:1.

Вратари: Джонс — Тэлбот (57:03).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 20 (6+11+3) — 33 (11+11+11).

Наши: — - -.

14 октября. Сан-Хосе. SAP Center.

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