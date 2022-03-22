«Чикаго» обменял Карпентера в «Калгари»

Форвард «Чикаго» Райан Карпентер перешел в «Калгари», сообщает официальный сайт НХЛ.

Взамен на 31-летнего американца «Блэкхокс» получит выбор в пятом раунде-2024.

В текущем сезоне Карпентер провел 59 матчей, в которых набрал 11 (3+8) очков при среднем коэффициенте полезности «-10».