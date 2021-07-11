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«Сан-Хосе» готов обменять Лабанка, Гэмбрелла и Шимека

06:52
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Несколько игроков «Сан-Хосе» могут в ближайшее время покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, «акулы» хотят усилить вратарскую позицию и подписать центрального нападающего, при этом готовы обменять форвардов Кевина Лабанка и Дилана Гэмбрелла, а также защитника Радима Шимека.

Сообщается, что «Сан-Хосе» готов обменять статусных хоккеистов в формате игрок на игрока, а также не откажется и от вариантов с драфт-пиками.

«Сан-Хосе» по итогам сезона-2020/21 занял седьмое место в Западном дивизионе и не смог пробиться в плей-офф.

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Сергей Разин все материалы автора

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