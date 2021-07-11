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Макдэвид: «Успех «Монреаля» не стал сюрпризом. Эта команда собрана под плей-офф»

12:40
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Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал выступление «Монреаля» в минувшем сезоне. В финале Кубка Стэнли «Канадиенс» уступили «Тампе» со счетом 1-4.

«В НХЛ команды равны. Успех «Монреаля» показывает, насколько велика цена одной ошибки, что разница между победителем и проигравшим совсем небольшая.

Спросите любого в Северном дивизионе, кто играл с «Канадиенс» девять или десять раз. Все скажут, что успех этой команды не стал сюрпризом. Эта команда собрана под плей-офф. Там играют габаритные, злые и физические крепкие ребята. Все четыре звена действуют одинаково хорошо, в едином ключе. Ворота у них защищает один из лучших вратарей, а может быть лучший. У них очень крепкая команда. Нам было непросто с ними. Они этот месяц провели очень здорово», — цитирует Макдэвида русскоязычный сайт НХЛ.

В 56 матчах регулярного чемпионата Макдэвид набрал 105 (33+72) очков. В первом раунде плей-офф «Эдмонтон» всухую проиграл «Виннипегу».

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/mcdavid-delaet-vyvody-iz-uspeha-canadiens/c-325628868

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей