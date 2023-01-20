Самсонов о победе над «Виннипегом»: «Мы проделали очень хорошую работу»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:1).

«Два очка для нас очень важны. Мне нравится, как двигалась команда и как защитники действовали в зоне обороны. Сегодня мы проделали очень хорошую работу, мы оставались сильными и сосредоточенными на игре. Это невероятно. Мы продолжаем движение», — приводит слова Самсонова официальный сайт НХЛ.

«Торонто» с 63 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Виннипег» с 59 очками — на второй строчке «Запада».