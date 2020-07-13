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Русская пятерка отжигает: хоккеисты «Вашингтона» станцевали под хит Wiz Khalifa

13 июля 2020, 08:28
Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов (сверху); Александр Овечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов (снизу). Фото instagram.com
Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов (сверху); Александр Овечкин, Илья Самсонов, Дмитрий Орлов (снизу). Фото instagram.com
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Анастасия Шубская, супруга российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые сторис в Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала, как ее муж с соотечественниками записали видео с танцами.

Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов исполнили несколько танцевальных движений под песню Wiz Khalifa — Something New feat. Ty Dolla $ign. Ролик снимали для TikTok дочери 28-летнего Кузнецова — Есении.

Клип трека Something New собрал более 115 миллионов просмотров.

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