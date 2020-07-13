Русская пятерка отжигает: хоккеисты «Вашингтона» станцевали под хит Wiz Khalifa

Анастасия Шубская, супруга российского форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, опубликовала новые сторис в Instagram. Жена 34-летнего хоккеиста показала, как ее муж с соотечественниками записали видео с танцами.

Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов исполнили несколько танцевальных движений под песню Wiz Khalifa — Something New feat. Ty Dolla $ign. Ролик снимали для TikTok дочери 28-летнего Кузнецова — Есении.

Клип трека Something New собрал более 115 миллионов просмотров.

Русская пятерка продолжает отжигать pic.twitter.com/mdHLaLbXYh — Алексей Лазуткин (@lazutkin 88 ) July 13, 2020

«Русская пятерка». Овечкин сделал фото с соотечественниками из «Вашингтона»