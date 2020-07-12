«Русская пятерка». Овечкин сделал фото с соотечественниками из «Вашингтона»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опубликовал новую фотографию в своем Instagram. На снимке присутствуют российские хоккеисты, выступающие в НХЛ: Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

— Русская пятерка, — написал Овечкин под фото.

Напомним, что матчи возобновленного сезона НХЛ пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа. 34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков.