Российский защитник «Сан-Хосе» выбыл на полгода из-за травмы

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Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов порвал правый ахилл. Игрок уже перенес операцию, сообщает пресс-служба клуба.

На восстановление игроку потребуется около шести месяцев.

Напомним, что 24-летний россиянин также пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.

Контракт Кныжова с зарплатой в 850 тысяч долларов действует последний сезон.