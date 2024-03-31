Российский защитник «Анахайма» Минтюков получил травму

Защитник «Анахайма» Павел Минтюков получил травму, сообщает пресс-служба клуба.

Российский хоккеист не полетел вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».

В текущем сезоне 20-летний Минтюков сыграл 63 матча, в которых набрал 28 (4+24) очков.

«Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 52 очка в 74 играх.