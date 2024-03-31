Российский защитник «Анахайма» Минтюков получил травму
Защитник «Анахайма» Павел Минтюков получил травму, сообщает пресс-служба клуба.
Российский хоккеист не полетел вместе с командой на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером».
В текущем сезоне 20-летний Минтюков сыграл 63 матча, в которых набрал 28 (4+24) очков.
«Анахайм» занимает 14-е место в Западной конференции, набрав 52 очка в 74 играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
Результаты / календарь
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 4
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|5 : 8
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 5
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|4 : 1
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|4 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 3
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|0 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|0 : 3
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88
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