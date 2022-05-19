«Каролина» вырвала победу у «Рейнджерс». Шестеркин сделал 24 сэйва

Шестеркин сделал 24 сэйва в проигранном матче «Рейнджерс» против «Каролины»

«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил защитник Айан Кол.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам. Форвард Артемий Панарин отметился двумя бросками и силовым приемом.

Второй матч в серии состоится 21 мая. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Каролина» — «Рейнджерс» — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Хытил — 2 (Лафренье), 7:07 — 0:1. Ахо — 3 (Джарвис, Терявяйнен), 57:37 — 1:1. Коул — 1 (Б. Смит, Котканиеми), 63:12 — 2:1.

Вратари: Раанта — Шестеркин.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 26 (8+6+10+2) — 28 (12+11+4+1).

Наши: Свечников (17.35/0/+1) — Панарин (18.01/2/-1).

19 мая. Роли. PNC Arena.