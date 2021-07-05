Российский нападающий рассказал, почему в 17 лет уехал в Северную Америку

Нападающий «Трактора» Виталий Абрамов в интервью «СЭ» рассказал, почему в 2015 году отправился за океан и как этот шаг отразился на его карьере.

— В 2015-м ты рискнул и отправился покорять канадские юниорские лиги. Тебе было всего 17 лет. Не переживал, что можешь ошибиться в своем выборе?

— Не сомневался, что все получится. Перед глазами был драфт НХЛ. Думал только об этом. Хотелось попробовать свои силы за океаном, посмотреть мир, познакомиться с хоккеем в Северной Америке. Это колоссальный опыт. Я не боялся совершенно. Наоборот, с нетерпением ждал момента. Мы с родителями решили, что так будет лучше для продолжения моей карьеры. Хотя, безусловно, им было непросто отпускать несовершеннолетнего ребенка так далеко.

— До сих пор многие эксперты считают, что ты рано отправился за океан, и это помешало тебе в карьерном росте. Что можешь ответить на это?

— Нисколько не жалею о том решении. Все было сделано правильно. У каждого хоккеиста свой путь. Каждый сам выбирает, что для него будет комфортным. Главное — не сомневаться в своем выборе. Тогда совершенно не думал о том, а что было бы, останься я в России. Такие мысли только мешают. Нужно твердо принимать решения и верить в себя.

— Твой отъезд в Северную Америку вызвал немалый резонанс. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что ты едешь в неизвестность. Главный тренер юниорской сборной России Виталий Прохоров говорил, что не будет вызывать в команду всех, кто уехал. Тебя не напрягала такая реакция со стороны?

— Лично у меня никаких конфликтов ни с кем не было. Потом начался сезон, и я вообще старался поменьше читать новости и комментарии. Фокусировался на своей игре и цели, которая была поставлена.