Известный актер и шоумен Станислав Ярушин рассказал про общение с форвардом «Тампы-Бэй» Никитой Кучеровым сразу после победы в Кубке Стэнли.

— Мы с ним поорали! Он счастлив, — поделился впечатлениями Ярушин. — Я за него адски рад, потому что мы же знаем нелегкую судьбу этого парня. И сейчас он может просто всем сказать: «Идите на ***!». Он достоин этого триумфа, Куч заслужил. Это наша главная звезда после тех легендарных хоккеистов, карьеры которых потихоньку заканчиваются. Куч — наше все. Очень за него рад. Я сам в жизни сталкиваюсь с адским сарказмом, человеческим фактором и злостью людей в твой адрес. И когда ты чего-то добиваешься, можешь смело себя показать. Поэтому счастлив за Никиту, я знаю, чего вообще все это стоит.

— Кучеров со стороны кажется сдержанным человеком. Какой он был после этой победы?

— Сидел в коридоре перед раздевалкой и говорил: «Я не понимаю, что происходит!». Он просто был счастлив. Когда мы не знали, что будет карантин, думали делать третью часть «Достать Бобровского». Позвонил Никите и сказал: «Старина, будешь у меня тренером?». А он ответил: «Братан, я с большим удовольствием, но не в этом году, потому что я буду брать Кубок Стэнли!». Я тогда тактично промолчал, потому что здесь палка о двух концах: первая моя реакция была бы из саркастической серии, а вторая уже была: «Раз уверен, давай!». Почему-то я в его словах эту уверенность услышал. Он в хорошем смысле сказал, чтобы от него все отстали, он идет в этом году брать чашку. И он взял ее! Мы с ним сейчас разговаривали, я ему сказал, что поверил тогда его словам.

Конструктивного разговора на тему хоккея не было, один эмоции с матом! Он чемпион, может себе позволить. Я попросил сделать фотку, чтобы залить в «Инстаграм», он был не против. Мне кажется, Куч до сих пор не понимает, что происходит. Вспомните, победную финальную серию «Вашингтона». Там парни тоже первое время не понимали ничего. Мне Димка Орлов тогда набрал, было состояние «вау». А потом они все осознали и пошли в фонтаны купаться. Думаю, в «Тампе» тоже такое будет. Единственное, Никиту разорвало с моего вопроса, повезет ли он кубок Стэнли в Майкоп. Он ржал до слез, кричал: «Я не знаю!». Сейчас пацаны выдохнут через недельку, поймем, что будет дальше. (Михаил Скрыль)

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