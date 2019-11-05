Роман Ротенберг: «Скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал об участии НХЛ в Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Уже есть понимание, что, скорее всего, НХЛ опять не сможет приехать на Олимпиаду, потому что это не помещается в финансовую бизнес модель лиги. В первую очередь это бизнес-структура. Исходим из того, что у нас есть игроки, которые играют в России, и если смоделировать ситуацию, то этот состав мог бы поехать на Олимпиаду. (Евгений Белоусов)

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