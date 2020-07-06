Родители Зайцева выиграли дело о защите родительских прав у бывшей жены хоккеиста

Родители защитника «Оттавы» Никиты Зайцева выиграли дело в Чертановском районном суде города Москвы о защите родительских прав у его бывшей жены Маргариты Готовцевой.

— Выслушав объяснения сторон, изучив представленные доказательства, учитывая мнение органов опеки и попечительства, суд отказал Готовцевой в удовлетворении заявленных требований о передаче бабушкой и дедушкой детей на воспитание матери. Что звучит абсолютно логично, поскольку девочки постоянно проживают вместе со своим отцом, — написала адвокат Виктория Данильченко в Instagram. — Самое интересное, что в суд Маргарита Готовцева не явилась. На фоне ее постов в социальных сетях и интервью в различных СМИ, о том, что детей незаконно удерживают родители ее бывшего мужа, это выглядит более, чем странно.

Видимо, на отстаивание своей позиции в суде не всегда хватает времени или желания. Да и аргументация в суде нужна посерьезнее, чем громкие ничем необоснованные заявления в социальных сетях и СМИ.