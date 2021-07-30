Ривз продлит контракт с «Рейнджерс» на год

«Рейнджерс» в ближайшее время подпишут новый контракт с нападающим Райаном Ривзом. Они продлят соглашение на один год, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Зарплата 34-летнего хоккеиста сохранится в районе 1,75 миллиона долларов.

Ранее «Вегас» обменял канадца в «Рейнджерс» на выбор в третьем раунде драфта-2022. У Ривза контракт рассчитан на ближайший сезон.

В минувшем сезоне нападающий провел 37 матчей в НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков. Также он набрал 1 (0+1) очко в 12 матчах плей-офф.