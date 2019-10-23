«Рейнджерс» уступил «Аризоне», Бучневич сделал голевую передачу, Георгиев отразил 32 броска

«Аризона» в овертайме выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). Победную шайбу забросил Кристиан Дворак.

Российский нападающий команды из Нью-Йорка Павел Бучневич отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Александр Георгиев отразил 32 из 35 бросков по своим воротам.

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