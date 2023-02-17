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Сегодня, 08:10

«Рейнджерс» рассчитывают получить за Кравцова пик во втором раунде драфте

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри ищет варианты обмена нападающего Виталия Кравцова, пишет журналист NY Post Ларри Брукса.

В клубе рассчитывают получить за игрока выбор во втором раунде драфта.

Ранее 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что Кравцов был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.

Виталий Кравцов
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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1 Вегас 54 32 22 68
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3 Сиэтл 54 30 24 66
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7 Сан-Хосе 55 17 38 45
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