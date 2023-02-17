«Рейнджерс» рассчитывают получить за Кравцова пик во втором раунде драфте

Генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри ищет варианты обмена нападающего Виталия Кравцова, пишет журналист NY Post Ларри Брукса.

В клубе рассчитывают получить за игрока выбор во втором раунде драфта.

Ранее 23-летний хоккеист через агента запросил обмен в другой клуб.

В текущем сезоне форвард провел 28 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что Кравцов был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.