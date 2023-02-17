Голкипер Раанта побил клубный рекорд «Каролины»

«Каролина» обыграла «Монреаль» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голкипер «Ураганов» Антти Раанта помогает команде набрать очки в 13-м матче подряд. Таким образом, он установил новый клубный рекорд, превзойдя прежнее достижение, которое принадлежало вратарю Кэму Уорду (12 матчей подряд).

Отметим, что перед началом матча с «Монреалем» «Каролина» провела торжественную церемонию в честь Уорда, который был введен в клубный Зал славы.