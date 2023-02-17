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Сегодня, 08:00

Голкипер Раанта побил клубный рекорд «Каролины»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Каролина» обыграла «Монреаль» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голкипер «Ураганов» Антти Раанта помогает команде набрать очки в 13-м матче подряд. Таким образом, он установил новый клубный рекорд, превзойдя прежнее достижение, которое принадлежало вратарю Кэму Уорду (12 матчей подряд).

Отметим, что перед началом матча с «Монреалем» «Каролина» провела торжественную церемонию в честь Уорда, который был введен в клубный Зал славы.

Антти Раанта
Кэм Уорд
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Монреаль Канадиенс
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 36 18 80
2 Нью-Джерси 54 35 19 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 57 28 29 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 55 17 38 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 54 41 13 87
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 58 28 30 62
5 Детройт 54 26 28 60
6 Баффало 53 27 26 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 55 23 32 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 52 25 27 56
6 Сент-Луис 54 26 28 55
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 55 25 30 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
2.02
7.02
8.02
9.02
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12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
17.02 03:00
Вашингтон – Флорида
 3 : 6
17.02 03:00
Каролина – Монреаль
 6 : 2
17.02 03:00
Коламбус – Виннипег
 3 : 1
17.02 04:00
Нэшвилл – Бостон
 0 : 5
17.02 05:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 4 : 2
17.02 05:00
Калгари – Детройт
 2 : 5
17.02 06:00
Вегас – Сан-Хосе
 - : -
17.02 06:00
Сиэтл – Филадельфия
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 54 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 23 2.21
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