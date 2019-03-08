"Рейнджерс" проиграл "Детройту", несмотря на дубль Бучневича

"Детройт" по буллитам переиграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 Б). "Ред Уингз" прервал восьмиматчевую серию поражений.

Российский нападающий "Рейнджерс" Павел Бучневич отметился дублем. На 9-й минуте встречи он открыл счет, а в концовке третьего периода сравнял его. Теперь на счету россиянина 15 заброшенных шайб в этом сезоне. Также стоит отметить, что он не реализовал свою попытку в серии буллитов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Рейнджерс" - 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бучневич - 14 (Хауден, Лемье), 8:43 - 0:1. Бертуцци - 16 (Боуи, Атанасиу), 25:46 - 1:1. Атанасиу - 23 (Декейсер), 46:15 - 2:1. Бучневич - 15 (Лемье, Дианджело), 54:29 - 2:2.

Победный буллит: Атанасиу.

Вратари: Ховард - Лундквист.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 45 (14+13+15+3) - 34 (12+10+9+3).

Наши: - - Бучневич (14.52/5/0), Наместников (18.29/2/0).

8 марта. Детройт. Little Caesars Arena.