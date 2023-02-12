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Сегодня, 17:09

«Рейнджерс» готовы обменять нападающего Кравцова

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов теперь доступен для обмена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб из Нью-Йорка решил, что 23-летний форвард может быть обменян в любой клуб НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.

Виталий Кравцов
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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