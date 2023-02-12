«Рейнджерс» готовы обменять нападающего Кравцова

Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов теперь доступен для обмена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Клуб из Нью-Йорка решил, что 23-летний форвард может быть обменян в любой клуб НХЛ.

В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.

Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.