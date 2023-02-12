«Рейнджерс» готовы обменять нападающего Кравцова
Нападающий «Рейнджерс» Виталий Кравцов теперь доступен для обмена, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
Клуб из Нью-Йорка решил, что 23-летний форвард может быть обменян в любой клуб НХЛ.
В текущем сезоне россиянин провел 28 матчей в НХЛ, в которых набрал 6 (3+3) очков.
Напомним, что российский форвард был выбран командой из Нью-Йорка под общим 9-м номером на драфте 2018 года.
Положение команд
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31.01
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2.02
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10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
|12.02
|02:00
|
Флорида – Колорадо
|3 : 5
|12.02
|03:00
|
Каролина – Рейнджерс
|2 : 6
|12.02
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|3 : 4
|12.02
|04:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 2 Б
|12.02
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|6 : 5 ОТ
|12.02
|06:00
|
Виннипег – Чикаго
|4 : 1
|12.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|6 : 0
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|12.02
|21:00
|
Вашингтон – Сан-Хосе
|- : -
|12.02
|21:00
|
Филадельфия – Сиэтл
|- : -
|12.02
|23:00
|
Вегас – Анахайм
|- : -
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