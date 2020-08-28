Райан Ривз: «Ненавижу белых спортсменов на льду, но сейчас горжусь ими»

Форвард «Вегаса» Райан Ривз поддержал отмену матчей плей-офф НХЛ на пресс-конференции с участием представителей команд Западной конференции.

— В этом зале находится много белых спортсменов, которые готовы поддержать наше заявление, — цитирует Ривза The Score. — Здорово, что матчи отменили НБА, МЛБ и женская НБА. В этих лигах множество чернокожих игроков. Но все эти спортсмены, которые сейчас здесь, приняли решение и сказали: «Знаете что? Мы тоже видим эту проблему и выступаем вместе». Я воюю с этими парнями, на льду я ненавижу их. Но могу сказать, что никогда не смог бы гордиться ими больше, чем сейчас.