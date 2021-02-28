«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в результативном матче с 13 голами

«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:6.

В составе «Блюз» дублем отличился Марио Сканделла, по одной шайбе забросили Сем Блэй, Брэйден Шенн, Закари Сэнфорд, Маккензи Макичерн и Райан О`Райлли. У «Шаркс» по дублю сделали Эвандер Кейн Тимо Майер, по одной шайбе на свой счет записали Кевин Лабанк и Логан Кутюр.

«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западного дивизиона с 24 очками, «Сан-Хосе» идет на последней, восьмой строчке с 16 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Сент-Луис» — 6:7 (2:1, 2:3, 2:3)

Голы: Майер — 3 (Балцерс, Гэмбрелл), 0:17 — 1:0. Сканделла — 1, 6:08 — 1:1. Кейн — 6 (бол., Кутюр, Бернс), 10:11 — 2:1. Блэй — 2 (Данн, О`Райлли), 23:34 — 2:2. Майер — 4 (бол., Лабанк), 26:43 — 3:2. Шенн — 10 (Перрон), 27:28 — 3:3. Кейн — 7, 30:34 — 4:3. Сэнфорд — 4 (Кайру, Крюг), 38:16 — 4:4. Макичерн — 1 (мен., Сэнфорд), 41:17 — 4:5. Лабанк — 3 (Леонард, Майер), 42:13 — 5:5. О`Райлли — 7 (Фолк), 43:20 — 5:6. Кутюр — 11 (Бернс, Ферраро), 46:31 — 6:6. Сканделла — 2 (Сундквист, Хоффман), 47:14 — 6:7.

Вратари: Дубник (59:11) — Биннингтон (Хуссо, 30:34).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 40 (12+20+8) — 31 (6+16+9).

Наши: Кныжов (13.17/0/-2) — -.

28 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.