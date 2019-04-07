Радулов помог "Далласу" победить "Миннесоту", "Нэшвилл" выиграл дивизион

"Нэшвилл" обыграл "Чикаго" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Победная шайба на счету Виктора Арвидссона.

Эта победа позволила "Предаторз" набрать 100 очков и выиграть Центральный дивизион. В плей-офф команда встретится с "Далласом".

"Старз" обыграли "Миннесоту" - 3:0. Дубль на свой счет записал Тайлер Сегин. Нападающий Александр Радулов сделал результативную передачу. Эта победа позволила команде выиграть гонку за уайл-кард и не пропустить вперед "Колорадо".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Чикаго" - 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Голы: Перлини - 14 (Стром, Дебринкэт), 2:58 - 0:1. Каджула - 12 (Кейн), 10:07 - 0:2. Фаббро - 1 (Форсберг, Хэмьюс), 29:07 - 1:2. Форсберг - 28 (Гранлунд, Симмондс), 38:50 - 2:2. Арвидссон - 34 (бол., Смит, Суббан), 43:33 - 3:2. Сиссонс - 15 (п.в., Бонино, Эллис), 57:51 - 4:2. Бонино - 17 (Уотсон), 59:03 - 5:2.

Вратари: Ринне - Уорд (57:39 - 57:51).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 50 (14+22+14) - 33 (8+12+13).

Наши: - - Анисимов (19.35/4/-1).

7 апреля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.